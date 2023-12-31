Донецк, 31 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Украинские войска применяют заградительные отряды для того, чтобы не дать мобилизованным и бойцам сбежать с поля боя. Видеозапись с доказательствами расстрела украинских военнослужащих журналистам предоставил осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — рассказал собеседник «РИА Новости».

На кадрах с разведывательного беспилотника видно, как военные открыли огонь по своим сослуживцам, покинувшим опорный пункт после приближения российских штурмовиков. Одному военному, решившему бежать дальше в тыл, продолжили стрелять в спину.

На последних секундах видео на позиции заградотряда подрывается барражирующий боеприпас, сброшенный дроном-камикадзе.

Где и когда произошла эта ситуация, источник не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что стрельба по своим стала в ВСУ обычным делом. Он добавил, что мобилизованных граждан используют как прикрытие, отправляя под огонь, пока наёмники, члены националистических батальонов и «кадровые боевики» прячутся за их спинами.

По его словам, о мобилизованных в ряды ВСУ никто не заботится ни до, ни после боестолкновений: убитых не забирают, а раненых вывозят в последнюю очередь. При этом везут их сразу в дальние госпитали, а не в полевые санчасти, поэтому живыми туда доезжают не все.

Группа украинских боевиков в количестве 25 человек 5 декабря попыталась сдаться в плен российским военным. Они вышли на связь на частоте 149.200 и договорились с российскими военными о месте для сдачи в плен. Но украинских бойцов ликвидировали свои же артиллеристы.

В оперативных службах 21 октября заявили, что заградотряды ВСУ в подконтрольных Киеву районах Херсонской области расстреливают украинских военнослужащих. Есть данные о расстреле десяти человек. Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег Днепра и принимать участие в боевых действиях.

По информации командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, в качестве инструкторов и членов заградотрядов в ВСУ действуют иностранные наёмники.