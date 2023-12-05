Донецк, 5 декабря, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Группа украинских боевиков в количестве 25 человек попыталась сдаться в плен российским военным, но была ликвидирована своими артиллеристами, рассказал заместитель командира первой стрелковой роты первого стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В беседе с «РИА Новости» замкомандира пояснил, как с боевиками ВСУ был налажен контакт. Они решили остаться в живых и вернуться к своим семьям, выходили на связь на частоте 149.200. С украинской группировкой была договорённость о месте для сдачи в плен.

«Видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — отметил он.

По его словам, группа пожелавших сложить оружие и сдаться в плен российским войскам насчитывала 25 человек. Всех их уничтожила артиллерия ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября глава ДНР Денис Пушилин в телеэфире рассказал, как украинские военные расстреляли группу сослуживцев при попытке последних сдаться в плен Вооружённым силам России. Киев, по его словам, применяет заградительные отряды, набранные из членов националистических формирований, призванные не допустить сдачи в плен. Они могут для этого уничтожать целые группы военных ВСУ.

За нежелание высаживаться на левый берег Днепра и принимать участие в боевых действиях заградотряды в подконтрольных Киеву районах Херсонской области ВСУ расстреляли десять украинских боевиков. Число таких расправ постоянно растёт.