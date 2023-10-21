Херсон, 21 октября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Заградотряды в подконтрольных Киеву районах Херсонской области ВСУ расстреливают украинских военнослужащих, есть данные о расстреле десяти человек, сообщил 21 октября ТАСС ссылаясь на оперативные службы.

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«Причиной стало нежелание высаживаться на левый берег [Днепра] и принимать участие в боевых действиях», — сообщили журналистам.

По информации источника, число расстрелянных постоянно растёт.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября также сообщил о том, что на подконтрольной Киеву территории расстреливают украинских военных за отказ форсировать Днепр. Он отметил, что российская сторона сбросила листовки с призывом сдаваться в плен, так как это для них единственный способ выжить.

Сальдо также в сентябре рассказал об ударе артиллерии ВСУ по украинским военным за решение уйти позиций. Командир украинских бойцов получил сильные ранения и сказал остальным идти без него. Они смогли дойти до российских позиций и сдаться в плен.