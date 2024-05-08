Ереван, 8 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Армения воздержится от финансирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году. Об этом сообщила представитель МИД Армении Ани Бадалян.

Асатур Есаянц/РИА Новости

«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, тем самым, от участия в финансировании деятельности организации», — приводит слова Бадалян Sputnik.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве Армении подчеркнули, что Ереван не будет возражать против принятия этого решения в ограниченном формате.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ.

Однако в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации, предположив, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий в последнее время.

В МИД России заявили, что Москва исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности. При этом в ведомстве констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях организации, что явно не отвечает интересам армянского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.