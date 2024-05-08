Москва, 8 мая, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Следственный комитет инициировал арест имущества близких и родителей замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщил 8 мая ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

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«Имущество ряда людей, в том числе родителей Иванова, арестовано по требованию СК. Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей. По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали», — сказал он.

Также Мусаев информировал, что Иванову вменяют взятку в размере около 1 млрд рублей. Иванова временно отстранили от должности.

Как передавало ИА Регнум, Мосгорсуд в этот же день отказался выпускать из СИЗО Иванова. Соответствующее решение огласил судья. Мусаев добавил, что защита обжалует решение об аресте замминистра обороны в кассации.

Правоохранители задержали Тимура Иванова вечером 23 апреля, а на следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 27 апреля пресс-служба Московского городского суда информировала, что суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова 8 мая.

По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал. В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.