Москва, 8 мая, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Мосгорсуд признал законном арест замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки. Соответствующее решение огласил судья.

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«Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении судьи.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Сам Иванов принимал в нём участие по видеосвязи из СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Тимура Иванова вечером 23 апреля. На следующее утро суд арестовал его до 23 июня. Замминистра обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Вместе с тем Басманный районный суд Москвы арестовал недвижимость и банковские счета Иванова и его родственников, наложив ограничения на активы обвиняемого, его бывших жён и пятерых детей.

В коррупционном деле фигурируют ещё два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Они также арестованы по решению суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 26 апреля призвал доверять только официальной информации и ориентироваться на официальные заявления по делу замминистра обороны.

Иванов был назначен заместителем министра обороны в мае 2016 года. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны. В его ведении были вопросы восстановления Мариуполя.