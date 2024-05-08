Брюссель, 8 мая, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Евросоюза предварительно одобрили план реформ, который является условием выделения Киеву 50 млрд евро помощи до 2027 года. Об этом 8 мая сообщили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Послы стран ЕС предварительно согласовали план реформ Украины для получения финансовой помощи Евросоюза до 2027 года в рамках фонда Украины», — говорится в сообщении председательства на странице в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, в марте Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро.

18 марта пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что главы МИД стран — участниц ЕС согласовали выделение Киеву дополнительной военной помощи в размере 5 млрд евро. Отмечалось, что эти средства пойдут на летальную и нелетальную помощь Украине, а также на обучение бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные поставки оружия киевскому режиму являются попыткой продлить конфликт на Украине. Глава государства подчёркивал, что поставки вооружения ВСУ только приведут «к большей трагедии».

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что большая часть военной помощи, о которой Соединённые Штаты объявили в конце апреля, не пойдёт на нужды ВСУ, а будет утеряна в результате коррупционной деятельности. По его словам, то же произошло и с 16 млрд евро, предоставленными Киеву Европейским союзом.

Польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак отмечал, что причиной критического положения, в котором оказалась украинская армия, стало нежелание Зеленского бороться с коррупцией в своём окружении и противостоять воровству финансовой помощи.