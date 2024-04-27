Париж, 27 апреля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский врёт о том, что предоставленная США и другими странами Запада помощь пойдёт на фронт, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Global Look Press/Ukraine Presidency Президент Украины Владимир Зеленский

«На самом деле большая часть (помощи США) похищена и уходит на коррупцию», — написал он.

Политик добавил, что более €16 млрд из предоставленной Киеву Европейским союзом помощи было утеряно.

Также Филиппо напомнил, что министр аграрной политики Украины 26 апреля был отправлен под стражу из-за коррупции. По этой причине он призвал остановить финансирование Киева.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля глава Белого дома Джо Байден подписал утверждённые парламентом США законы о предоставлении военной помощи Украине и Израилю. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Одобрение Конгрессом США нового крупного пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 12 января заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского, в том, что тот отмывает деньги, а не спасает украинскую армию. Он признал, что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере.