Варшава, 28 марта, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский всё время просит помощи у Запада, но он сам виноват в катастрофическом положении ВСУ. Об этом заявил польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fronda.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинцы движутся к поражению, и это выбор киевских властей, а крики Зеленского «дайте, дайте, дайте» не обоснованы, поскольку мы им даём, а они всё это активно транжирят», — сказал Скшипчак.

Он добавил, что причиной глубочайшего кризиса ВСУ стало нежелание Зеленского бороться с коррупцией в своём окружении и противостоять воровству финансовой помощи.

По словам генерала, из-за этого у украинских военных возник дефицит не только боеприпасов, но и даже нормальной пищи.

Как сообщало ИА Регнум, Зелеский заявил, что украинские военные окажутся не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у ВСУ практически не осталось средств артиллерии.

Ранее экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что Зеленский соврал, что поставит на фронт миллион беспилотников. Он привёл данные министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сообщило о выпуске 200 тыс. БПЛА за январь и февраль 2024 года. Но где даже эти беспилотники — непонятно, подчеркнул он.

Ранее Зеленского уличили во лжи из-за его заявлений о росте ВВП на Украине. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что подобные заявления звучат на фоне очевидного уничтожения украинского военно-промышленного потенциала.