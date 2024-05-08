Киев, 8 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко вручил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание почётного гражданина города.

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Церемония награждения прошла в Киевском городском совете 8 мая. Также почётное звание было присуждено поэтессе Лине Костенко.

«Столица выражает почёт и уважение и награждает почётным званием «Почётный гражданин города Киева» двух людей, которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев — Лину Костенко и Валерия Залужного», — сказал Кличко.

Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Киевсовета. Мэр Киева заявил, что Залужный награжден «за личные заслуги во время обороны» города.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Зеленский объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.

6 мая Служба внешней разведки России сообщила, что США активизировали усилия по замене Зеленского. Вашингтон ведёт контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, Кличко, Залужным, руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, отметила СВР.

В апреле 2024 года Кличко заявил, что с начала специальной военной операции России ни разу не встречался с Зеленским лично, хотя просил о таких встречах «десятки раз». Также мэр Киева раскритиковал «свирепствующую» на Украине коррупцию и недостаточную, по его мнению, борьбу с ней. Отставку Залужного мэр Киева называл «большой ошибкой».

Полномочия Зеленского истекают 20 мая. Очередные президентские выборы на Украине весной 2024 года не состоялись в силу решения главы киевского режима.