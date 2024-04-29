Киев, 29 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в большом интервью изданиям медиагруппы Funke, что с начала военных действий на Украине ни разу не встречался лично с главой Владимиром Зеленским, полагая, что у него есть «другие дела». При этом Кличко считает, что украинские политики в последнее время не демонстрируют «сплочённость и единство».

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

Мэр признался, что пытался забыть про политические амбиции и разрядить напряжённость в отношениях с Зеленским, просил встреч «десятки раз», но таковых не случилось.

«К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. У него, наверное, есть другие дела», — предположил Кличко.

Говоря о политике и руководстве Украины, Виталий Кличко раскритиковал власти за слишком малую работу в борьбе «со свирепствующей в стране коррупцией».

По его словам, любой гражданин скажет, что власти Украины недостаточно делают для борьбы с коррупцией.

Как сообщало ИА Регнум, Виталий Кличко ранее назвал большой ошибкой решение Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного, занимавшего пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Украина стала заложницей внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву, заявил киевский мэр в интервью порталу The Daily Beast.