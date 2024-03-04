Киев, 5 марта, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко назвал большой ошибкой решение главы киевского режима Владимира Зеленского отправить в отставку Валерия Залужного, занимавшего пост главнокомандующего Вооружёнными силами Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Убрать его было огромной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — указал он в интервью итальянскому изданию La Repubblica в понедельник, 4 марта.

По мнению Кличко, Зеленский должен озвучить чёткие причины отставки Залужного, поскольку это решение «шокировало каждого украинца» и «вызвало чувство растерянности и отчаяния».

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение главы киевского режима отправить Залужного в отставку и назначить на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского является преступлением. По его словам, в таком состоянии, особенно после потери контроля над Авдеевкой, Украине не способна удерживать фронт.

Как передавало ИА Регнум, об отставке Залужного и назначении командовавшего сухопутными войсками Сырского главкомом ВСУ стало известно 8 февраля. Среди украинских военных Сырского называют «мясником» или «генералом 200», поскольку он возглавлял подразделения Вооружённых сил Украины в ходе сражений под Артёмовском, в результате которых украинская армия понесла огромные потери.