Вашингтон, 8 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. В США индейцы племени навахо выступили против планов американских властей увеличить добычу урана на их землях, следует из заявления лидера племени Буу Ныгрена, опубликованного на его сайте.

Mildred Dearborn/Global Look Press

«Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции в отношении урана. Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо», — говорится в заявлении.

Кроме того, Ныгрен подписал резолюцию с призывом к президенту Соединённых Штатов Джо Байдену с требованием запретить добычу и транспортировку урана из-за угроз для людей и окружающей среды.

Беспокойства вызваны ростом добычи урана в регионе Четыре Угла, где большую часть населения составляют полуавтономные индейские народы. Индейцы видят в этом угрозу собственным жизням, поскольку уран является радиоактивным металлом. В племени уверены, что урановой руде не место на одних дорогах со школьными автобусами.

Как передавало ИА Регнум, навахо является крупнейшим индейским племенем в США. Оно занимает территорию в 70 тыс. кв. км в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта.

В августе 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди заявил, что США чрезмерно зависят от российского ядерного топлива. Позднее издание Financial Times сообщило, что представители атомной отрасли ожидают запрета на импорт обогащённого урана из России в 2024 году. 19 апреля президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с предвыборной речью заявил о намерении устранить эту зависимость. По его словам, в США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. По его словам, американские власти рассчитывают, что к концу года предприятия смогут произвести около тонны обогащённого урана, чтобы обеспечить электроэнергией до 100 тысяч домов.

Соединённые Штаты продолжают испытывать зависимость от российского ядерного топлива. Как указал в беседе с ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Вашингтону крайне выгодно сотрудничество с Москвой по закупке этого ресурса, поскольку он обходится США достаточно дёшево. По его словам, именно по этой причине даже в период конфронтации сотрудничество в сфере атомной энергетики сохраняется.