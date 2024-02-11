Вашингтон, 11 февраля, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Представители атомной отрасли в США ожидают, что запрет на импорт обогащённого урана из России введут уже в 2024 году, сообщила 11 февраля газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА Регнум

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащённого урана начнёт действовать, так как в декабре обе партии в палате представителей проголосовали за эту меру», — говорится в публикации.

Главный исполнительный директор европейского консорциума Urenco, занимающегося обогащением урана, Борис Шухт заявил изданию, что предприятие готово заменить поставки от «Росатома» в США. Он считает, что после запрета на импорт российского ядерного топлива получится выстроить новые цепочки поставок. Шухт также отметил, что антироссийские санкции способствуют росту спроса на продукцию Urenco, в 2022 году компания получила заказов на $14 млрд, что на $2 млрд больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди заявил, что США чрезмерно зависят от поставок России ядерного топлива. По его данным, «Росатом» обеспечивает в стране ураном около 25% атомных реакторов и 30% — в странах Европы.

Президент США Джо Байден в октябре запросил у Конгресса $2,2 млрд на то, чтобы финансировать наращивание мощностей по обогащению урана. Он заявил, что это необходимо для безопасности в энергетической сфере.

При этом по итогам 2023 года США закупили у России урана на $1,2 млрд, что стало историческим рекордом. Темпы объёмов поставок в последнее время выросли вдвое. За год американцы закупили 702 тонны урана, что на 114 тонн больше, чем в 2022 году.