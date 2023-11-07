Москва, 7 ноября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива, но если Вашингтон в целях нацбезопасности решится разорвать сотрудничество, то это потребует от Штатов дополнительных временных и финансовых крупных затрат. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Андрей Соломонов/РИА Новости

Ранее глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость Соединённых Штатов от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности государства. По её словам, «серьёзную озабоченность» вызывает то, что порядка 20% топлива, используемого американскими реакторами, идёт по контрактам с российскими поставщиками.

Энергетик Юшков отметил, что закупка свежего ядерного топлива у «Росатома» достаточно дёшево обходится Соединённым Штатам. Поэтому долгое время и даже в период конфронтации Москвы и Вашингтона сотрудничество в сфере атомной энергетики сохранялось.

«Сотрудничество США с «Росатомом» было для Штатов экономически выгодным. Если же они пойдут на разрыв отношений с «Росатомом», то себестоимость ядерной энергии, производимой в Штатах, увеличится. Они могут отказаться от покупки российского ядерного топлива, но это потребует от них дополнительных затрат, и временных, и финансовых», — поделился Юшков.

По его мнению, США вынуждены будут искать альтернативного поставщика в лице другой страны и перестраивать рынки либо будут увеличивать производство своего ядерного топлива. При этом в первом случае есть множество тонкостей, в частности, необходимо полное соответствие топлива для реактора, поскольку неподходящее топливо сулит огромные риски. Кроме того, сложно найти альтернативного России поставщика. Эксперт напомнил, что и в Европе пытаются снизить энергетическую зависимость от российского топлива, поэтому рассматривают варианты, среди которых не такие выгодные сделки с Францией, Китаем, Великобританией и Японией.

Однако, как бы ни решились поступить Соединённые Штаты — найти нового поставщика или увеличить свои производства ядерного топлива — это, по мнению Юшкова, не быстрый процесс. Прекращение сотрудничества не будет одномоментным.

«Они постараются сокращать закупку довольно медленно, чтобы не создавать шоков на рынке ядерного топлива. Само заявление чиновницы — это некий сигнал, что нужно ситуацию поменять, поэтому государству надо будет выделить средства на покупку топлива у каких-то других производителей либо на увеличение производства топлива в самих США», — отметил энергетик.

Он обратил внимание, что специалисты во всём мире стали относить ядерную энергетику вновь к малоуглеродным источникам энергии, поэтому повышается спрос на ядерное топливо. При этом Россия остаётся одним из крупнейших производителей и поставщиков такого энергетического топлива, что заставляет западные страны поддерживать пусть небольшое, но сотрудничество с Москвой.

«Запрета на импорт ядерного топлива из России нет. Но все западные страны предполагают, что надо снижать зависимость, потому что в дальнейшем запрет может появиться, поэтому закупки ядерной энергетики начинают дорожать. И если бы Россия сама вдруг ввела запрет, то это создало бы очень большие проблемы для США. Сейчас же у Штатов есть время, чтобы перестроиться на альтернативные источники», — заключил Юшков.

По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США с февраля 2022 года сократился в 11 раз — до 277 млн долларов в июле. В основном из России в Штаты поставляются ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, которые не попали под санкции.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября Белый дом запросил у Конгресса США 2,2 млрд долларов на увеличение мощностей по обогащению урана, чтобы «не зависеть от российских источников». Указано, что на 2024 финансовый год запрашивается 6 млрд на обеспечение «американской безопасности и независимости в энергетической сфере».

У российской школы атомной энергетики нет конкурентов в мире, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.