Вашингтон, 20 апреля, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. Об этом в пятницу, 19 апреля, заявил президент Джо Байден, выступая в Вашингтоне с предвыборной агитационной речью.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сегодня я могу объявить, что завод IBEW на юге штата Огайо уже произвёл первые 200 фунтов (Около 90,7 килограмма. — Прим. ред.) этого мощного обогащённого урана — первого в истории… произведённого в Америке», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

По его словам, американские власти рассчитывают, что к концу года предприятия смогут произвести около тонны обогащённого урана, чтобы обеспечить электроэнергией до 100 тысяч домов.

Как отметил американский лидер, США намерены к 2035 году полностью перейти на 100-процентно чистую энергосистему, в связи с чем в стране возобновляется работа закрытых заводов и строятся новые атомные электростанции.

В октябре 2023 года Джо Байден запросил у Конгресса США 2,2 миллиарда долларов на увеличение мощностей по обогащению урана в целях американской безопасности и независимости в энергетической сфере.

Соединённые Штаты продолжают испытывать зависимость от российского ядерного топлива. Как указал в беседе с ИА Регнум ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Вашингтону крайне выгодно сотрудничество с Москвой по закупке этого ресурса, поскольку он обходится США достаточно дёшево. По его словам, именно по этой причине даже в период конфронтации сотрудничество в сфере атомной энергетики сохраняется.