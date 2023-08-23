Вашингтон, 23 августа, 2023, 14:19 — ИА Регнум. США чрезмерно зависят ядерного топлива, поставляемого из России, из-за чего американской стороне приходится нести издержки, заявил Bloomberg советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Мы несём издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива… И не только мы, весь мир», — сказал он.

В издании отметили, что западные страны избегают вводить санкции против Росатома, корпорация снабжает обогащённым ураном около четверти атомных реакторов в США и около 30% — в Европе.

Для изменения ситуации планируется расширить мощности завода Urenco в Нью-Мексико. Он обеспечивает около трети потребностей США в ядерном топливе, планируется нарастить там производство ещё на 15% к 2027 году. Его руководство считает, что этого хватит для покрытия доли России.

Однако экс-заминистра энергетики США, ставший главным исполнительным директорором корпорации по производству обогащенного урана Centrus Energy, Дэн Поунман не согласен, что мощностей Urenco будет достаточно для того, чтобы питать ядерные реакторы по всему миру. Он считает, что этого не будет даже близко.

Газета The New York Times в июне 2023 года сообщила, что США потребуется не менее 10 лет, чтобы производить обогащенный уран в объёмах, сопоставимых с Росатомом. Издание отметило, что по этой причине американские компании продолжают покупать российское топливо, как бы Вашингтон ни хотел разорвать экономические связи с Москвой.

Экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с ИА Регнум отметил, что в России для обогащения урана используют лучшую в мире технологию. По разным показателям она лучше, чем в США, в десятки раз. Эксперт заявил, что ни одна страна теперь не сможет перегнать Россию по объёмам производства урана.