Брюссель, 8 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Саммит Североатлантического альянса (НАТО) пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе военного блока.

Robert Michael/Global Look Press

«США примут 9–11 июля саммит НАТО в Вашингтоне», — говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что на встрече будет председательствовать генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Программу саммита обещали озвучить позднее.

Как передавало ИА Регнум, участниками встречи станут делегации 32 стран — членов Североатлантического альянса, а также представители других приглашённых государств и организаций.

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщало, что лидеры стран НАТО на предстоящем саммите в Вашингтоне не намерены приглашать Украину в альянс из-за соглашения о коллективной безопасности.

В свою очередь, итальянская газета Corriere della Sera писала, что страны НАТО на предстоящем саммите собираются объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. В ходе встречи председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США штаб-квартире НАТО в Брюсселе, утверждает автор публикации. Отмечено также, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свой восточный фланг.

Старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт 29 апреля также дал понять, что Украину не примут в НАТО ещё как минимум несколько лет.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 апреля заявил, что Москва считает категорически неприемлемым вступление Украины в НАТО и расценивает это как угрозу национальной безопасности. Он отметил, что РФ не смирится с участием этой страны во враждебной организации.