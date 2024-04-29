Вашингтон, 29 апреля, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Украину не примут в НАТО ещё как минимум несколько лет, заявил 29 апреля на брифинге старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что это сложный вопрос, Вашингтон пытался найти пути расширения возможностей, но на Украине продолжается вооружённый конфликт.

«Мы сможем делать шаги по укреплению её [Украины] обороны и безопасности здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет», — сказал Райт.

Это нужно сделать, чтобы положение Украины стало более устойчивым, когда придёт время принимать её в Североатлантический альянс, добавил представитель Белого дома. Постпред США при НАТО Джулианн Смит 29 апреля заявила, что Вашингтон не планирует направить Украине приглашение на вступление в НАТО во время саммита, запланированного на 9–11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 29 апреля прибыл на Украину с необъявленным визитом и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Руководитель международного блока заявил, что все страны НАТО не придут к согласию по вопросу о приглашении Украины в альянс. По его мнению, речь будет идти только о том, как приблизить страну к этому.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 апреля заявил, что Москва считает категорически неприемлемым вступление Украины в НАТО и расценивает это как угрозу национальной безопасности. Он отметил, что РФ не смирится с участием этой страны во враждебной организации.