Рим, 8 мая, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Участники предстоящего саммита НАТО могут провозгласить отказ альянса от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на проект документа.

IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

Издание отмечает, что одна из ключевых фраз в документе — «никаких сапог на земле». Предполагается, что декларацию утвердят на саммите, который пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

«Речь идет об Украине: Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой», — указано в материале.

Ожидается, что в ходе встречи председательство в Контактной группе по обороне Украины будет передано от министра обороны США штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Стратегия по Украине, которую транслирует Вашингтон, не изменится, вместе с тем западные лидеры готовятся к смене курса, подчеркнул автор статьи.

Отмечено также, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свой восточный фланг. Ещё несколько недель потребуется для развёртывания резервных подразделений численностью в 300 тыс. человек на пространстве между Болгарией и Балтийским морем.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсуждали возможность отправки военных на Украину, но не пришли к единому мнению. За эти слова его раскритиковали некоторые партнёры по НАТО, в том числе Германия, а также французские политики.

В середине марта Макрон повторил, что Франция готова к отправке войск в зону украинского конфликта, если ситуация для Киева ухудшится. Очередное заявление главы Франции на эту тему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень опасным.

Глава Белого дома Джо Байден ясно дал понять, что отправлять американских военных на помощь ВСУ не будут, заявил 6 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.