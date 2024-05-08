Ивано-Франковск, Украина, 8 мая, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области Украины после взрывов произошёл пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук.

Evgen Kotenko/Global Look Press

По утверждению Онищук, оперативные службы ликвидировали огонь, о пострадавших не сообщалось. Состояние повреждений объекта уточняется, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в пяти областях на фоне взрывов были повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии. Объекты генерации и передачи электроэнергии были повреждены в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в ночь на 8 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. На фоне сигналов тревоги также в ночь на 8 мая взрывы звучали в Киеве, Харькове, Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях.

Минобороны РФ по состоянию на утро 8 мая не сообщало об ударах по данным регионам Украины.

Москва вынуждена отвечать на удары Украины по энергообъектам России, заявил 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, подчеркнув, что из гуманитарных соображений от такого ответа в зимний период Россия воздерживалась.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также отметил, что удары ВС России по ТЭК Украины являются ответным шагом на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.