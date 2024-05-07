Москва, 7 мая, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль 7 мая в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным похвалил главу государства за хорошую физическую форму.

Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Путин 7 мая после церемонии инаугурации провёл встречу с Рошалем, а также со своей первой учительницей Верой Гуревич.

«Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам туда (до Андреевского зала Большого Кремлевского дворца, где проходила инаугурация — Прим. ред.) без одышки», — сказал Рошаль.

Доктор поблагодарил президента за то, что тот в праздничный день нашёл время для встречи. Глава государства отметил, что и этот день для него — рабочий.

В ходе встречи Рошаль подарил Путину свою книгу «Мимоходом», отметив, что она включает в себя философские зарисовки и стихи. Президент отметил, что книга ему пригодится.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Путин поздравил Рошаляс днём рождения. Глава государства в поздравительной телеграмме отметил уникальный опыт детского врача и выразил уверенность, что этот опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины.

7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».