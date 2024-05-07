Москва, 7 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Владимир Путин в пятый раз официально вступил в должность президента России. Церемония инаугурации проходит в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Церемония инаугурации началась с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручили Штандарт и Знак президента. Завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.

На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Ранее 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства работал над выступлением на церемонии, вносил правки в речь. Основной набор идей и посылов инаугурационной речи является авторством Путина, добавил представитель Кремля.