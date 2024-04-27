Москва, 27 апреля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 апреля поздравил доктора Леонида Рошаля с днём рождения, сообщила пресс-служба Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Леонид Рошаль

Глава государства в поздравительной телеграмме отметил уникальный опыт Рошаля и выразил уверенность, что этот опыт и знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины.

«Уверен, что и в дальнейшем ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины», — сказано в телеграмме президента.

Путин отметил, что он с удовольствием присоединяется к искренним поздравлениям, звучащим в адрес Рошаля от его коллег, друзей и десятков тысяч юных пациентов, которым доктор помог сохранить здоровье и жизнь, а также от их родителей и близких. Глава государства пожелал Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства уже направил Рошалю поздравительную телеграмму, а в течение дня, вероятно, позвонит ему лично.

Президент ценит не только профессиональные заслуги Рошаля, но и его общественную позицию, а также роль, которую тот играет в общественной жизни, отметил Песков.

Рошаль родился в 1933 году в Ливнах. С 2003 года он возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Также Рошаль является руководителем Национальной медицинской палаты. В 2020 году ему было присвоено звание Героя Труда.