Москва, 7 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем, а также со своим классным руководителем Верой Гуревич. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/ТАСС Леонид Рошаль

«Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента», — рассказал представитель Кремля.

Во время беседы с Путиным Рошаль отметил хорошую физическую форму президента и подарил ему сборник своих эссе под названием «Мимоходом».

Встречаясь со своей классной руководительницей, Путин подарил ей букет цветов, затем они начали совместную беседу за столом.

Как передавало ИА Регнум, во время церемонии инаугурации перед принятием присяги в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца президент подошёл к Рошалю и пожал ему руку.

На церемонии также была классная руководительница Путина 91-летняя Вера Гуревич. Она пожелала главе государства, чтобы у него и дальше всё получалось.

7 мая Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России. В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин также поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».