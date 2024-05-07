Москва, 7 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период и станет ещё сильнее.

Kremlin.ru

«Уверен, что мы достойно пройдём через трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития. Это прежде всего — народосбережение», — сказал глава государства в ходе торжественной церемонии инаугурации в Андреевском дворце Большого Кремлёвского дворца.

Церемония инаугурации началась 7 мая в 12:00 мск с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручили Штандарт и Знак президента. Завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.

На церемонии присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Ранее 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства работал над выступлением на церемонии, вносил правки в речь. Основной набор идей и посылов инаугурационной речи является авторством Путина, добавил представитель Кремля.