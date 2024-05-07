Москва, 7 мая, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отдельно завершил свою инаугурационную речь словами «Вместе победим».

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«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим», — сказал Путин в заключении своей речи.

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Во время своей речи президент также отметил, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин сам является автором основного набора идей и посылов инаугурационной речи.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин одержал убедительную победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн российских граждан.