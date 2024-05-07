Москва, 7 мая, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Своим визитом в Европу председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал, что Китай является влиятельной мировой державой, готовой вести переговоры на равных с западными странами. Такое мнение 7 мая корреспонденту ИА Регнум высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

Panoramic/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон

Он отметил, что визит Си Цзиньпина пришёлся на непростой период. В ходе поездки китайский лидер подчеркнул, что Китай выступает за политическое урегулирование украинского кризиса и проведение международной мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. При этом Китай дал понять, что не будет использовать своё влияние для давления на Россию в это вопросе, добавил китаист.

«Своим турне Си Цзиньпин фактически совершил прорыв в западноевропейском направлении. Китай показал, что он является мировой державой, готовой вести переговоры с западными странами на таком же уровне, что и США. Также Китай продемонстрировал свою независимость в оценках международной обстановки и дал понять, что с ним необходимо считаться. В ходе визита Си Цзиньпина во Францию президент этой страны Эммануэль Макрон попытался поставить себя на одну доску с мировыми лидерами, но Китай дал ему понять, что Франция не является державой мирового уровня», — отметил Сотников.

По его словам, Китай намерен расширять экономические связи с Европой. В ходе визита Си Цзиньпина стало ясно, что европейцы не прислушиваются к мнению американцев. Например, Франция готова самостоятельно развивать свои отношения с Китаем, поскольку экономическое сотрудничество с Китаем важно как для Франции, так и для всей Европы.

Эксперт также напомнил, что в ходе визита во Францию Си Цзиньпин призвал эту страну к противостоянию новой холодной войне. Однако, по мнению Сотникова, Франция не будет противодействовать холодной войне, но Макрон может снизить накал своей антироссийской риторики.

Сотников отметил, что Франция не меняет свою позицию по украинскому кризису и действует в том же ключе, что и остальные страны НАТО. С другой стороны, французы пытаются играть более активную роль, чем американцы. Они понимают, что пришло время для Франции и она может сказать своё слово в этом кризисе, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. По сообщению китайского ведомства, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в современном мире Китай и Франция должны не допустить новой холодной войны и блоковой конфронтации. Китайский лидер выразил готовность Пекина поддерживать стратегические связи с Парижем, уважать взаимные интересы, укреплять стратегическую стабильность двусторонних отношений, раскрывать огромный потенциал совместного сотрудничества.

Как отметил председатель КНР, Китай поддержит проведение международной мирной конференции по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. История показывает, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин. Он призвал все стороны возобновить диалог. Также лидер КНР отметил, что Китай выступает против попыток использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.