Пекин, 5 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

COP PARIS Председатель КНР Си Цзиньпин

По сообщению китайского ведомства, европейское турне продлится с 5 по 10 мая. Оно, как отметила Хуа Чуньин, поспособствуют развитию отношений Китая со странами Европы.

Турне началось 5 мая, когда Си Цзиньпин прибыл во Францию. Поездка стала первой за пять лет.

Ожидается, что Си Цзиньпин проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главы государств обменяются мнениями по вопросам отношений Китая и Франции, Китая и ЕС, а также, вероятно, обсудят ситуацию на Украине. Завершится визит во Францию ужином в ресторане друга Макрона в Пиренеях.

При этом Макрон в ходе встречи с председателем КНР в Париже намерен обсудить «олимпийское перемирие» для всех вооружённых конфликтов.

Рабочая программа председателя КНР во Франции начнётся утром 6 мая с трёхсторонней встречи с Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном. Глава КНР также примет участие в торжественной церемонии во Дворце инвалидов.

После Франции Си Цзиньпин 7–8 мая посетит Сербию. Во время переговоров с главой европейского государства Александром Вучичем председатель КНР обсудит отношения между Китаем и Сербией, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В свою очередь, президент Сербии заявил, что Си Цзиньпин один из редких людей, способных реально помочь в завершении ряда конфликтов.

С 8 по 10 мая Си Цзиньпин прибудет в столицу Венгрии. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин надеется, что визит в Будапешт откроет новую главу дружественного сотрудничества Китая и Венгрии и придаст новый импульс развитию отношений между Китаем и Евросоюзом.

Как сообщало 30 апреля ИА Регнум, Макрон намерен через Си Цзиньпина повлиять на российского лидера Владимира Путина. В планах Макрона также получить от Китая средства для французского сектора по производству аккумуляторов для электромобилей.

По информации агентства Reuters, Макрон во время визита Си Цзиньпина во Францию сделает ответный жест. Глава Франции пригласил Си Цзиньпина в Пиренеи, где родилась его бабушка по материнской линии, так как во время визита Макрона в Пекин французскому президенту предложили провести чайную церемонию в бывшем доме председателя КНР в Гуанчжоу.