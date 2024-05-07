Москва, 7 мая, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Россия имеет право на удар по британским объектам на Украине и за её пределами в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории РФ, заявила 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за её пределами, — военные объекты, вооружения и так далее», — сказала она ТАСС.

Также официальный представитель российского МИД назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории, чем-то абсолютно безумным.

«Помимо всего прочего, это заявление не только нелегитимное, но и алогичное, потому что сама Британия заявляла буквально противоположное не так давно», — отметила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая российский МИД вызвал посла Британии в РФ Найджела Кейси. Дипломат пробыл в здании МИД около получаса и покинул его без комментариев.

Позднее пресс-служба российского внешнеполитического ведомства уточнила, что Кейси был выражен решительный протест в связи с заявлениями главы британского МИД о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по России британским оружием. МИД РФ пригрозил Лондону ударами по военным объектам за пределами Украины.

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2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, крайне опасными. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.