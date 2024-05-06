Москва, 6 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Послу Великобритании Найджелу Кейси был выражен решительный протест в связи с заявлениями главы британского МИД Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по России британским оружием, сообщила 6 мая пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

РИА Новости/Илья Питалев

«Найджел Кейси был предупреждён, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами», — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД РФ.

Также британскому послу указали, что российская сторона рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьёзной эскалации и подтверждение возрастающей вовлечённости Лондона в военные действия на стороне Киева. Министерство призвало Кейси задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов Лондона и решительно опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая российский МИД вызвал посла Британии в РФ Найджела Кейси. Дипломат пробыл в здании МИД около получаса и покинул его без комментариев.

2 мая агентство Reuters опубликовало заявления главы МИД Великобритании о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, крайне опасными. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.