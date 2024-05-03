Захарова: Запад впервые признал, что воюет с Россией руками украинцев
Москва, 3 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по российской территории стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками украинцев. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является «секретом Полишинеля»: Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала она.
По её словам, заявление Кэмерона стало свидетельством преступлений Запада. Оно было настолько саморазоблачительным, что агентство Reuters, предположительно, под давлением британских властей удалило собственный материал, в котором опубликовало это высказывание.
Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.
Комментируя это, Захарова предположила, что заявление Кэмерона вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву» Reuters. Говоря о словах британского политика, дипломат призвала Британию готовиться к тому, что киевский режим будет наносить по ней удары её же оружием.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 3 мая, что Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров. Он назвал слова Кэмерона ещё одним очень опасным заявлением и подчеркнул, что в Кремле в этом видят вербальную эскалацию.