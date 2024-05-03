Москва, 3 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева наносить удары по российской территории стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками украинцев. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является «секретом Полишинеля»: Запад ведёт неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала она.

По её словам, заявление Кэмерона стало свидетельством преступлений Запада. Оно было настолько саморазоблачительным, что агентство Reuters, предположительно, под давлением британских властей удалило собственный материал, в котором опубликовало это высказывание.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало материал со словами Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России. Вскоре после публикации статью отозвали, объяснив необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Комментируя это, Захарова предположила, что заявление Кэмерона вызвало резонанс, побудивший Лондон «принести в жертву» Reuters. Говоря о словах британского политика, дипломат призвала Британию готовиться к тому, что киевский режим будет наносить по ней удары её же оружием.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 3 мая, что Россия обеспокоена нагнетанием напряжённости вокруг украинского конфликта через заявления западных лидеров. Он назвал слова Кэмерона ещё одним очень опасным заявлением и подчеркнул, что в Кремле в этом видят вербальную эскалацию.