Москва, 7 мая, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением на должность президента России, пожелав ему крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне. Торжественная церемония инаугурации Путина состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий», — написал Собянин в Telegram-канале.

Получив твёрдый мандат народного доверия, глава государства сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России, подчеркнул мэр столицы.

«Желаю нашему президенту крепкого здоровья и новых успехов в служении Отчизне», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, для главы государства церемония стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

Президент России в своей инаугурационной речи пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа. Президент подчеркнул, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад президентского полка, который проходил на территории Кремля, после чего пришёл в Благовещенский собор, где поставил свечку и перекрестился.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации — это выступление уверенного лидера, понимающего, куда он ведёт страну.

В свою очередь патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил президенту Владимиру Путину после благодарственного молебна по случаю инаугурации, что служение России на него возложил сам Бог. Он также благословил президента «до скончания века».