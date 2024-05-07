Москва, 7 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Выступление президента России Владимира Путина на церемонии инаугурации — это выступление уверенного лидера, понимающего, куда он ведёт страну. Об этом 7 мая заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведёт страну, что нужно делать, спокойное, уверенное и последовательное. Очень миролюбивое выступление», — сказала Матвиенко в эфире Первого канала.

Председатель Совфеда добавила, что глава государства ещё раз расставил акценты, что «мы готовы и дружим со всеми, кто разделяет наши подходы».

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Для главы государства церемония стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

Глава государства в своей инаугурационной речи пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа. Президент подчеркнул, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.