Москва, 7 мая, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил президенту Владимиру Путину после благодарственного молебна по случаю инаугурации, что служение России на него возложил сам Бог.

Кадр из видео

«Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить — может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно», — сказал патриарх.

Он также благословил президента «до скончания века».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887159" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости. Всего на церемонию официального вступления Путина в должность президента приглашены около 2,6 тыс. человек.

О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад президентского полка, который проходил на территории Кремля, после чего пришёл в Благовещенский собор, где поставил свечку и перекрестился.