Москва, 7 мая, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в инаугурационной речи 7 мая пообещал делать всё, что в его силах, чтобы оправдать доверие народа.

Кадр из видео

«Буду делать всё необходимое, всё, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции», — сказал он.

Также Путин отметил, что сегодня Россия держит ответ перед тысячелетней историей и предками, которые брали недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину,

«Они знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом, и создали мировую державу — наше Отечество, добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня», — сказал президент.

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По словам российского лидера, сегодня Россия планирует своё будущее, намечает и уже реализует новые проекты и программы, которые призваны сделать развитие страны ещё более динамичным и ещё более мощным.

«Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Церемония официального вступления Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад президентского полка, который проходил на территории Кремля.