ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая — 804-й день СВО
RT: ВСУ готовят массированный удар по территории России 7 мая — 804-й день СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 6:00 мск 7 мая готовят массированный удар по территории России, сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на неназванный источник. Таким известием ознаменован новый, 804-й день специальной военной операции (СВО).
Из подробностей известно, что утром враг может задействовать 50 дронов и десятки дальнобойных ракет. Чтобы израсходовать ресурс дежурных средств российской противовоздушной обороны (ПВО), ВСУ намереваются сначала запустить беспилотники, а потом ударить по намеченной заранее цели, информирует RT.
Выбор даты для массированной атаки ВСУ неслучаен — 7 мая в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина.
Ранее глава государства неоднократно подчёркивал, что Россия добьётся реализации поставленных задач и целей спецоперации. А на встрече с правительством РФ 6 мая напомнил, что принять экстраординарные меры защиты вооружённым путём пришлось после восьми лет издевательств над жителями Донбасса.
Тем временем танкисты группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. По данным Минобороны РФ, местонахождение противника выявила разведка с помощью беспилотника.
А штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.
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