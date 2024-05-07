Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 6:00 мск 7 мая готовят массированный удар по территории России, сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на неназванный источник. Таким известием ознаменован новый, 804-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Из подробностей известно, что утром враг может задействовать 50 дронов и десятки дальнобойных ракет. Чтобы израсходовать ресурс дежурных средств российской противовоздушной обороны (ПВО), ВСУ намереваются сначала запустить беспилотники, а потом ударить по намеченной заранее цели, информирует RT.

Выбор даты для массированной атаки ВСУ неслучаен — 7 мая в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца начнётся инаугурация избранного президента России Владимира Путина.

Ранее глава государства неоднократно подчёркивал, что Россия добьётся реализации поставленных задач и целей спецоперации. А на встрече с правительством РФ 6 мая напомнил, что принять экстраординарные меры защиты вооружённым путём пришлось после восьми лет издевательств над жителями Донбасса.

Тем временем танкисты группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. По данным Минобороны РФ, местонахождение противника выявила разведка с помощью беспилотника.

А штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.