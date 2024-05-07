Белгород, 7 мая, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Танкисты группировки прикрытия госграницы уничтожили опорные пункты украинских боевиков в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Опорные пункты ВСУ уничтожил экипаж танка Т-80БВ. Местонахождение противника выявила разведка с помощью беспилотника.

«Разведчики убедились, что в приграничном районе нет мирных жителей, только боевики. Для поражения целей понадобилось несколько выстрелов. При корректировке опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, жителей Белгорода и Белгородского района ранним утром 7 мая предупредили о ракетной опасности. Соответствующие оповещения разослали ГУ МЧС России по Белгородской области и губернатор региона Вячеслав Гладков.

В воздушном пространстве Белгородской области 6 мая нейтрализовали ещё один украинский беспилотник. По информации Минобороны, системы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории российского региона около 22:20 мск.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА у северо-западного побережья Чёрного моря.