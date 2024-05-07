Белгород, 7 мая, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Жителей Белгорода и Белгородского района ранним утром 7 мая предупредили о ракетной опасности. Соответствующие оповещения разослали ГУ МЧС России по Белгородской области и губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

Глава Белгородской области призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а оказавшимся на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Через 10 минут с момента оповещения в городе и Белгородском районе отменили ракетную опасность.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 мая в Белгороде и Белгородском районе также объявляли ракетную опасность. В этот же день губернатор Вячеслав Гладков предлагал рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отмечал, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.

В воздушном пространстве Белгородской области 6 мая нейтрализовали ещё один украинский беспилотник. По информации Минобороны России, системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории российского региона около 22:20 мск.