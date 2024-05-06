Белгородская область, 6 мая, 2024, 12:19 — ИА Регнум. В селе Берёзовка Борисовского района при повторной атаке украинского беспилотника ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности», — говорится в посте Гладкова.

Он добавил, что бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, пояснил Вячеслав Гладков.

Как передавало ИА Регнум, сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что дроны ВСУ атаковали возле села Берёзовка Борисовского района две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.

Изначально сообщалось, что в результате атаки погибли шесть человек, пострадали 35, из них двое детей с поверхностными травмами.

Позже число погибших при атаке украинских беспилотников на автомобили в Белгородской области возросло до семи.