Москва, 6 мая, 2024, 20:16 — ИА Регнум. В Москве 6 мая стартовал всероссийский слёт «Послы Победы», на котором собрались 100 волонтёров из 76 регионов, сообщила ИА Регнум пресс-служба общественного движения «Волонтёры Победы».

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Добровольцы движения станут соорганизаторами мероприятий в преддверии Дня Победы, а также сопроводят парад Победы на Красной площади.

На торжественном открытии герой России, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов отметил, что с движением «Волонтёры Победы» его связывают годы совместной деятельности.

«Вы настоящие, вы делаете нужное и важное дело не для себя, а для нашей страны. За это огромное вам спасибо!», — сказал он.

Также Романов зачитал участникам слёта приветственное обращение первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

«Совсем скоро вы будете сопровождать главный парад Победы нашей страны. Участие в нём — всегда большая честь. Это возможность лично сказать спасибо ветеранам, благодаря которым мы празднуем День Победы. Не сомневаюсь, вы сможете окружить их искренней заботой и достойным вниманием. Для ветеранов видеть, что молодые ребята чтят и помнят подвиги Великой Отечественной войны — большое счастье. Это значит, что всё было не зря», — говорится в обращении Кириенко.

С напутственными словами к участникам слёта также обратились депутат Госдумы, председатель центрального штаба «Волонтёров Победы» Ольга Занко, директор ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» Александр Левит, внучка маршала Ивана Конева Елена Конева, участник специальной военной операции Виктор Исаев, жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина.

Волонтёры Победы проводят конкурс «Послы Победы» с 2015 года. По итогам отбора волонтёры со всей России приезжают в Москву для оказания помощи в организации и проведении торжественных мероприятий на Красной площади. Послы Победы поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции с наступающим праздником, расскажут о Великой Победе учащимся московских школ на Всероссийском уроке «День Победы», а также пройдут функциональное обучение для подготовки к сопровождению парада Победы.

Как передавало ИА Регнум, в главном параде на Красной площади 9 мая примут участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники. В состав пешей колонны включили полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также в параде примут участие бойцы специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. В ходе репетиции в точности повторили сценарий парада, включая все временные отрезки. Под речь главы государства объявили паузу, которая длилась около восьми минут, она включала в том числе объявление минуты молчания.

6 мая Кремль объявил список почётных гостей на параде Победы 9 мая в Москве. Ими будут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и президент Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.