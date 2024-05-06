Москва, 6 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В Москве возобновили подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

Кроме того, отопительный период рекомендовали продлить власти Московской области.

Как рассказал министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, муниципалитетам региона рекомендовано повторно включить отопление при технической возможности, а также продлить отопительный период до 9 мая, так как в ближайшие дни в северных районах Подмосковья ожидается до минус 3 градусов с выпадением снега.

Согласно нормативам отключение отопления производится в случае, если температура воздуха составляет 8 градусов и выше в течении пяти суток.

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