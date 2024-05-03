Москва, 3 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Холодная погода, установившаяся в центральной России, сохранится до конца первой декады мая. Температуры в Москве и Московской области, а также ещё в целом ряде регионов страны будут на 4-6 градусов ниже нормы, по ночам возможны минусовые температуры. Таким прогнозом поделился с корреспондентом ИА Регнум метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Михаил Терещенко/ТАСС

Вся первая декада мая, включая День Победы, будет сравнительно холодной, рассказал синоптик. И это касается как Москвы и Московской области, так и, например, Костромской, Ярославской, Владимирской и Рязанской областей.

В ближайшие дни погода будет настолько холодная, что можно было бы говорить об аномалии: температура — на 4-6 градусов ниже нормы. И это при том, что Первомай был очень тёплым, на 5-6 градусов выше нормы. Такое резкое изменение погоды, как отметил Вильфанд, связано со вхождением 2 мая в центральную Россию холодных воздушных масс с Чукотки и севера Якутии. То есть с востока на запад, по необычной траектории.

«Мы привыкли, что воздух перемещается с запада на восток. Но бывают иногда и такие ситуации, как сейчас», — заметил собеседник ИА Регнум.

В Москве в ближайшие дни, по словам эксперта, наиболее значительное понижение температуры прогнозируется в ночь на субботу, и связано это с приходом в столичный регион воздушных масс из приполярных регионов. Однако ожидать снега, а тем более гололёда не стоит. При этом в ночь на субботу ожидается ветряное затишье, уточнил эксперт. По его словам, законы атмосферной циркуляции гласят, что при заметном ветре не бывает заморозков. А в отсутствие ветра наблюдается значительное понижение температуры.

Вильфанд отметил, что в ночь на 4 мая в Москве температура в самые холодные часы прогнозируется в пределах от 0 до минус 2 градусов. В центре столицы будет до плюс 3, но не за счёт естественного потепления, а из-за влияния тепла высотных домов. По области — до плюс 5.

«Пасхальная ночь будет заметно теплее — до 5–7 градусов, на севере Московской области ожидается до плюс 3 градусов, но все равно никаких заморозков. Но именно с субботы на воскресенье погода будет облачная, местами умеренный дождь, такие нудные осадки», — рассказал эксперт.

Однако снега ждать не стоит, заверил собеседник ИА Регнум. Прогнозируется повышение температуры не только у поверхности земли, но и на высоте 1000–1500 метров. Причём оно уже в этих слоях атмосферы будет достаточным, чтобы не пошёл даже мокрый снег у поверхности земли. Днём 5 мая, в православную Пасху, ожидаются температура на уровне 12–14 градусов и дожди.

В последующие два дня — 6 и 7 мая — в столице местами также прогнозируются небольшие осадки. Ночные температуры тоже будут низкие, в пределах от минус 1 до плюс 4 градусов. Снежного покрова, опять же, не будет, но в воздухе ночью могут появиться снежинки. Дневные температуры — около 10 градусов.

«Так что «переобувать» машины, конечно, не нужно. Но и не следует забывать, что при температурах ниже пяти градусов тепла летняя резина теряет свои эластичные свойства, дубеет. Это может влиять на сцепление с дорогой», — предупредил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Telegram-канале об арктическом вторжении в Москве начиная со 2 мая. В ночь с 4 на 5 мая, по его прогнозу, в столице ожидаются заморозки.