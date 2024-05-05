Москва, 5 мая, 2024, 13:03 — ИА Регнум. На следующей неделе в регионах Центральной России прогнозируется ультраполярное вторжение и аномально низкие значения температуры воздуха. Об этом 5 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

Известия/Константин Кокошкин

«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном», — написал он.

Синоптик уточнил, что также в это время будет высока вероятность ночных заморозков, гололёдных явлений и зарядов снега.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ожидаемая в первой декаде мая погода в России скорее характерна для начала апреля. Синоптик отметил, что сейчас температура воздуха в стране отстаёт от климатического развития больше чем на месяц.

Научный руководитель Гидрометцентра 3 мая рассказал, что в Центральной России до конца первой декады мая сохранится холодная погода. По его словам, температура воздуха здесь будет на 4–6 градусов ниже нормальных значений.

Тишковец 1 мая предупредил об арктическом вторжении в Москву в ближайшие дни. Синоптик добавил, что в результате этого в ночь с 4 на 5 мая в столичном регионе ожидаются заморозки.