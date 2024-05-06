Москва, 6 мая, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА у северо-западного побережья Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

РИА Новост/Пресс-служба Минобороны РФ

«Около 16.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В военном министерстве добавили, что дрон ВСУ был уничтожен дежурными средствами ПВО над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант ИгорьКонашенков сообщил, что Черноморский флот России уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма.

Позже Минобороны опубликовало видео, на котором показаны кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ российским вертолётом Ка-27 в Чёрном море.

В результате успешных действий экипажа вертолёта дрон был уничтожен, боевая часть катера сдетонировала.