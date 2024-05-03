Москва, 3 мая, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 3 мая назвал опасным заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева атаковать объекты на российской территории.

РИА Новости/Павел Бедняков Дмитрий Песков

«Это прямая эскалация напряжённости вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобную вербальную эскалацию российская сторона видит и на уровне глав государств, например президента Франции, и на более экспертном уровне, как в Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, слова Кэмерона о праве ВСУ использовать предоставляемое Киеву британское оружие для нанесения ударов по территории России появились в материале Reuters 2 мая. Вскоре после публикации материала статью отозвали, объяснив это необходимостью пересмотреть некоторые детали в тексте.

Комментируя это, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что распространённое заявление Кэмерона вызвало резонанс. Говоря о словах британского политика, дипломат призвала Лондон готовиться к тому, что киевский режим будет наносить удары по королевству британским оружием.

Глава МИД Великобритании Кэмерон прибыл 2 мая с визитом в Киев. Поездка последовала за заявлением о том, что Великобритания намерена тратить 2,5% ВВП на оборону и возьмёт на себя обязательство выделять Украине не менее трёх миллиардов фунтов стерлингов в год на военную поддержку.