Москва, 6 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Эммануэль Макрон на предстоящей встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином попытается представить Францию сверхдержавой. Такое мнение 6 мая высказал сенатор Алексей Пушков.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин

«Макрон принимает Си Цзиньпина в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав «большого треугольника» в лице Китая, США и России», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что Франция при этом не способна проводить автономную политику даже в рамках западного альянса, поскольку не обладает ни необходимым потенциалом, ни достаточным суверенитетом, чтобы проводить автономную политику хотя бы в рамках западного альянса.

«Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим», — указал Пушков, говоря о прямой зависимости Франции от Соединённых Штатов и подчинении интересам Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая председатель КНР Си Цзиньпин впервые за пять лет отправился в европейское турне, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию и проведёт переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном, на переговорах с которым, как ожидается, главы государств обменяются мнениями по вопросам отношений Китая и Франции, Китая и Евросоюза, а также обсудят ситуацию на Украине. Визит Си Цзиньпина во Францию завершился ужином в ресторане друга Макрона на Пиренеях.