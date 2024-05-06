Белгород, 6 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Белгородской области среди 42 пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на гражданские автомобили трое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«В результате действий ВСУ погибли шесть человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, из них трое человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии», — написал глава области в Telegram-канале.

Гладков также сообщил, что встретился в Борисовской центральной районной больнице с главой регионального минздрава Андреем Иконниковым, а также переговорил с главным врачом Алексеем Дюминым. Двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин — в палатах, добавил губернатор.

Вместе с тем в областную больницу доставили троих несовершеннолетних: 6-летний Кирилл с сотрясением мозга и ссадиной лба, 9-летний Дмитрий с контузией, а также 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением мозга. Им провели необходимые обследования, уточнил Гладков.

«В городской больнице № 2 города Белгорода необходимую медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице — девять человек. Ещё 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — отметил глава Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль.

Также 6 мая сообщалось и о других атаках на Белгородскую область со стороны киевского режима. При повторной атаке в Берёзовке был ранен ещё один человек. Кроме того, один из дронов врезался в частный дом на окраине Шебекино, пострадала женщина. Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны.

В этот день позже Гладков предложил рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отметил, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.