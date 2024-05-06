Гладков рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов ВСУ
Гладков: трое пострадавших при атаке дронов ВСУ находятся в тяжёлом состоянии
Белгород, 6 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Белгородской области среди 42 пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на гражданские автомобили трое находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате действий ВСУ погибли шесть человек, ещё 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, из них трое человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии», — написал глава области в Telegram-канале.
Гладков также сообщил, что встретился в Борисовской центральной районной больнице с главой регионального минздрава Андреем Иконниковым, а также переговорил с главным врачом Алексеем Дюминым. Двое мужчин в настоящий момент находятся в реанимации, трое женщин и трое мужчин — в палатах, добавил губернатор.
Вместе с тем в областную больницу доставили троих несовершеннолетних: 6-летний Кирилл с сотрясением мозга и ссадиной лба, 9-летний Дмитрий с контузией, а также 17-летний Денис с ушибом кисти и сотрясением мозга. Им провели необходимые обследования, уточнил Гладков.
«В городской больнице № 2 города Белгорода необходимую медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице — девять человек. Ещё 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», — отметил глава Белгородской области.
Как передавало ИА Регнум, 6 мая дроны ВСУ атаковали возле белгородского села Берёзовка две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли на работу сотрудников свиноферм «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль.
Также 6 мая сообщалось и о других атаках на Белгородскую область со стороны киевского режима. При повторной атаке в Берёзовке был ранен ещё один человек. Кроме того, один из дронов врезался в частный дом на окраине Шебекино, пострадала женщина. Ещё один беспилотник ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны.
В этот день позже Гладков предложил рассмотреть возможность организации защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами РЭБ. Он отметил, что ВСУ начали массированно бить по мирным жителям.