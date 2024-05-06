Москва, 6 декабря, 2006, 14:24 — ИА Регнум. Наставник "Спортинга" после поражения от "Спартака" в последнем туре Лиги чемпионов признал свои ошибки: "Я разочарован. Мы не смогли добиться нужного результата из-за собственных ошибок. Моя команда создала несколько моментов и даже однажды попала в крестовину, однако мы позволили "Спартаку" контролировать ход матча и решить его исход задолго до конца встречи", - передает слова Бенту "Еврофутбол".

Напомним, 6 декабря в Лиссабоне "Спартак" (Москва) в матче последнего тура группы В футбольной Лиги чемпионов победил португальский "Спортинг" - 3:1. Таким образом, в группе В "Спартак" занял III место и после зимней паузы продолжит евросезон в Кубке УЕФА .