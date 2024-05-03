Москва, 3 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. С начала года российские военные освободили от ВСУ 547 квадратных километров территории новых регионов. Об этом 3 мая заявил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

РИА Новости/Станислав Красильников

«С начала года мы взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов страны», — сказал он.

Глава оборонного ведомства уточнил, что за последние две недели российская армия освободила населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка и Бердычи в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая директор Национальной разведки США Эврил Хейнс признала, что Россия добивается прогресса в ходе спецоперации. По её словам, в Вашингтоне заметили сдвиг в зоне украинского конфликта в пользу России.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Николас Фройнд 29 апреля написал, что ВС России прорвали украинскую оборону в Донбассе. Он напомнил, что до этого на Западе справедливо опасались того, что Россия воспользуется моментом до передачи новой военной помощи США Киеву.

Экс-разведчик американской армии Скотт Риттер 1 мая заявил, что российская армия уже летом может освободить Николаев и Одессу от украинских войск. Эксперт уточнил, что Россия также укрепит позиции на освобождённых территориях и распределит войска по другим направлениям.